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Гурбан Гурбанов: горжусь тем, что являюсь главным тренером "Карабаха"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение в матче стартового тура группы C Лиги чемпионов от "Челси" (0:6).

"Сыграли против одного из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Все знают, насколько силен "Карабах". Да, мы допустили некоторые ошибки, и я это связал бы с тем, что для нас это первый матч в Лиге чемпионов. Будем работать над ошибками. Для нас Лига чемпионов – это новое событие. Я горжусь тем, что являюсь главным тренером "Карабаха". Мы представляем и Азербайджан, что повышает ответственности. Сделаем выводы из ошибок и будем работать дальше. Поздравляю "Челси" и Антонио Конте с победой", - цитирует Гурбанова azerisport.com.
Теги: Карабах Челси
Сегодня, 04:42
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