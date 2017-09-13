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Продажа билетов на ЧМ-2018 стартует 14 сентября

Продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года стартует 14 сентября. Реализация билетов будет осуществляться на официальном сайте организации - fifa.com/bilet.

Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:

1-й этап продаж: 1-й период - с 14 сентября по 12 октября; 2-й период - с 16 по 28 ноября.
2-й этап продаж: 1-й период - с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период - с 13 марта по 3 апреля.
3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.

В ходе первого этапа продаж болельщики получат право купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории (для граждан Российской федерации, минимальная цена - 1280 рублей), а также билеты для особой категории лиц.

Как и во время Кубка конфедераций, для посещения матчей болельщикам будет необходимо оформить паспорт болельщика, информация о котором представлена на портале fan-id.ru.
Сегодня, 04:47
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