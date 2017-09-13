Ромелу Лукаку: как команда мы можем играть лучше

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал победу команды над "Базелем" (3:0) в Лиге чемпионов."Сегодня я получил большое удовольствие. Думаю, как команда мы можем играть лучше, и об этом также говорил тренер, но результат хороший. И я очень рад дебюту в Лиге чемпионов. Когда соперник плотно играет в обороне, нужно стремиться атаковать по флангам, что мы и делали. Наша команда часто доставляла мяч в штрафную. Чувствую потрясающую поддержку партнёров, мне постоянно помогает тренер, и моя ежедневная упорная работа приносит плоды. Довольствоваться нынешним уровнем нельзя — нужно стремиться прогрессировать, что мы и стремимся делать", - цитирует Лукаку официальный сайт УЕФА.