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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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02:42
Алексей Сафонов: думаю, после ЧМ-2018 вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся
Алексей Сафонов: думаю, после ЧМ-2018 вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся
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Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
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"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА
"Бенфика" назвала состав на матч с ЦСКА
ЦСКА вернулся в Москву (фото)
Сегодня рано утром ЦСКА вернулся в Москву из Лиссабона, передает твиттер клуба.
Напомним, во вторник армейцы одержали победу над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, во вторник армейцы одержали победу над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
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