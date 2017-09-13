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ЦСКА вернулся в Москву (фото)

Сегодня рано утром ЦСКА вернулся в Москву из Лиссабона, передает твиттер клуба.

Напомним, во вторник армейцы одержали победу над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 08:33
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№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
я конечно рад победе российского клуба,но давайте быть честными,судья(как не странно) топил за нас smile
Регистрация: 21.07.2011
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