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Ролан Гусев: три очка с "Бенфикой" на выезде дорогого стоят

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал победу "армейцев" над "Бенфикой" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Отлично! Молодцы ребята. Три очка с "Бенфикой" на выезде дорогого стоят. Есть все шансы на выход из группы. Конечно, "Манчестер" - главный фаворит, но остальных соперников ЦСКА по силам проходить. Вся борьба впереди, нужно обязательно брать очки дома с "Базелем" и "Бенфикой".

Да и с "Манчестером" можно играть. Он, конечно, сильное впечатление оставил в игре с "Базелем". В Англии нам будет очень тяжело, а дома – можно и зацепиться", - цитирует Гусева "Чемпионат".
Теги: Гусев ЦСКА
Сегодня, 11:51
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