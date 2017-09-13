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Александр Селихов: наверное Каррера правильно сделал, что оставил Реброва первым номером

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал о первом своем разговоре с главным тренером Массимо Каррерой после трансфера из пермского "Амкара".

"Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз "Спартак" стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артемом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему его неосведомленности о моей покупке не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. До перехода я общался только с руководством клуба. Мне сказали что тренерский штаб в курсе трансфера и всё будет хорошо.

Скажу честно, было тяжело прощаться со всем коллективом. У нас тогда сложился такой коллектив, в котором друг за друга ребята готовы были глотки грызть. Оставлять все это позади было обидно. В Москве меня ждало все новое - команда, знакомства, требования. Вот из-за этого волновался больше всего", - цитирует Селихова RT.
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 12:53
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№2 Написал: jarny (Сегодня, 13:47) #
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вытеснить Реброва было маловероятно. да и сейчас шансов будет немного - нормально стоит, да и свой воспитанник и вообще лидер. так можно и всю карьеру просидеть вторым
Регистрация: 6.02.2009
№1 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Санек удачи!последний матч стоит ребров..
Регистрация: 26.04.2016
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