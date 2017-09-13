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Александр Селихов: естественно, я не причастен к чемпионству "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал об ощущениях от чемпионства красно-белых в прошлом сезоне.

"Естественно, я не причастен к чемпионству, но я искренне переживал за ребят. Можно сказать, двоякие эмоции испытал от этого. В тот момент, когда "Спартак" стал чемпионом, я ужинал, а краем глаза следил за результатом матча "Зенит" - "Терек". Потом уже увидел, что "Терек" победил в Санкт-Петербурге, и наш администратор быстро написал всем сообщения, где собираемся.

Тем сумасшествием, которое творилось на поле после матча с "Тереком", когда вручали кубок, удивлён не был. Наши болельщики долго этого ждали. Эмоций было выше крыши", - цитирует Селихова "RT".
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 13:05
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№2 Написал: jarny (Сегодня, 13:43) #
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online

а мог бы уже за сборную отстоять вместо Лунева - сам скамейку выбрал
Регистрация: 6.02.2009
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ни один игрок не причастен к "чемпионству" спартака. Судьям награды отдайте.
Регистрация: 13.08.2015
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