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Главный тренер "Карабаха": наши ошибки связаны с тем, что это была наша первая игра в ЛЧ

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал разгром от "Челси" в матче Лиги чемпионов (0:6) на "Стэмфорд Бридж".

"Мы играли с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Все знают, насколько силен "Челси". Конечно, мы допустили некоторые ошибки, которые были связаны с тем, что это была наша первая игра в турнире.

Лига чемпионов – это новое событие для нас. Я горжусь, что являюсь тренером "Карабаха". Мы представляем Азербайджан, что повышает нашу ответственность. Сделаем выводы из ошибок и будем работать над ними", - цитирует Гурбанова официальный сайт клуба.
Теги: Карабах
Сегодня, 13:57
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