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Леонид Слуцкий: матч с "Фулхэмом" - это будет тест нашей силы воли

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии игры 7-го тура чемпионшипа против "Фулхэма" рассказал о важности матча.

"Это будет не просто матч, а тест нашей силы воли. Сейчас ключевой момент в сезоне. Мы должны отреагировать на невероятное поражение от "Дерби Каунти" (0:5).

По качеству игры, мне кажется, "Фулхэм" был лучшей командой чемпионшипа в прошлом сезоне. Но с прошлого года они немного изменили свою игровую модель", – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Фулхэм
Сегодня, 14:31
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