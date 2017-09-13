Леонид Слуцкий: матч с "Фулхэмом" - это будет тест нашей силы воли

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии игры 7-го тура чемпионшипа против "Фулхэма" рассказал о важности матча."Это будет не просто матч, а тест нашей силы воли. Сейчас ключевой момент в сезоне. Мы должны отреагировать на невероятное поражение от "Дерби Каунти" (0:5).По качеству игры, мне кажется, "Фулхэм" был лучшей командой чемпионшипа в прошлом сезоне. Но с прошлого года они немного изменили свою игровую модель", – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити".