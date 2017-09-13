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КДК накажет "Спартак" за баннер с упоминанием о драках в Курске и Оренбурге

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о решении по матчу 9-го тура российской премьер-лиги "Спартак" - "Рубин" (1:0).

"По матчу "Спартак" - "Рубин": болельщики "Спартака" вывесили несогласованный баннер, на котором были надписи Курск и Оренбург с датами. За это нарушение футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 25 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Теги: Спартак Григорьянц
Сегодня, 15:50
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:22) #
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Что за драки? Где люди из оф? Пусть растолкуют нам, сердешным....
Регистрация: 3.03.2007
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