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Марсело дисквалифицирован на два матча

Защитник "Реала" Марсело, получивший в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1) прямую красную карточку за фол на полузащитнике Джефферсоне Лерме, дисквалифицирован на два матча, сообщает AS.

В протоколе арбитр отметил, что Марсело ударил Лерму по спине в то время, как тот не владел мячом. Поведение бразильца было расценено как грубое, но не повлекшее за собой тяжких последствий.
Теги: Реал Марсело
Сегодня, 17:46
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