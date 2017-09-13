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Андрей Коновалов: "Спартак" достойно покажет себя в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Коновалов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сегодня сыграют в гостях с "Марибором".

"Уверен, что "Спартак" достойно покажет себя в Лиге чемпионов. Команда долго отсутствовала в турнире. В игре чемпионата России с "Рубином", красно-белые начали напоминать себя образца прошлого сезона.

В сегодняшнем противостоянии спартаковцы являются фаворитами встречи, поэтому обязаны играть первым номером. В атаке много хороших исполнителей. "Марибор" просто отдаст инициативу. У "Спартака" запредельный настрой, и вчерашняя победа ЦСКА над Бенфикой (2:1), никак не скажется на исходе матча в Словении", - цитирует Коновалова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 18:22
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2
(2)
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая фамилия для спартаковца smile


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ждёмиверим
Регистрация: 17.05.2015
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