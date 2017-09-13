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"Барселона" была готова платить Ди Марии 10 миллионов евро в год

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария летом была готова подписать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, сообщает Marca.

Каталонцы предлагали футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Таким образом, Ди Мария мог стать третьим самым высокооплачиваемым игроком сине-гранатовых после нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Теги: Ди Мария Барселона ПСЖ
Сегодня, 22:09
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