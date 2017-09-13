"Барселона" была готова платить Ди Марии 10 миллионов евро в год

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария летом была готова подписать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, сообщает Marca.Каталонцы предлагали футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Таким образом, Ди Мария мог стать третьим самым высокооплачиваемым игроком сине-гранатовых после нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.