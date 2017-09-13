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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселона" была готова платить Ди Марии 10 миллионов евро в год
Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария летом была готова подписать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, сообщает Marca.
Каталонцы предлагали футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Таким образом, Ди Мария мог стать третьим самым высокооплачиваемым игроком сине-гранатовых после нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Каталонцы предлагали футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Таким образом, Ди Мария мог стать третьим самым высокооплачиваемым игроком сине-гранатовых после нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.
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