"Халл Сити" Леонида Слуцкого потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах

"Фулхэм" в домашнем матче 7-го тура Чемпионшипа одержал победу над "Халл Сити".Чемпионат АнглииЧемпионшип7-й турАйите, 42 (1:0). Боуэн, 53 (1:1). Йохансен, 62 (2:1)."Халл" потерпел четвертое поражение в турнире и после семи туров имеет в активе семь очков, занимая 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Халл" 16 сентября примет "Сандерленд"