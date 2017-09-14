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"Халл Сити" Леонида Слуцкого потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах

"Фулхэм" в домашнем матче 7-го тура Чемпионшипа одержал победу над "Халл Сити".

Чемпионат Англии

Чемпионшип

7-й тур

"Фулхэм" – "Халл Сити" – 2:1 (1:0)

Голы: Айите, 42 (1:0). Боуэн, 53 (1:1). Йохансен, 62 (2:1).

"Халл" потерпел четвертое поражение в турнире и после семи туров имеет в активе семь очков, занимая 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Халл" 16 сентября примет "Сандерленд"
Теги: Слуцкий Халл Сити Фулхэм
Сегодня, 00:12
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№5 Написал: Хидя (Сегодня, 00:23) #
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online

вся причина, то что Лёне не купили Мусу. У него любимая схема сидеть в обороне и пинать на негра, который несется с глазами на выкате на ворота с мячем и надо отдать должное у него получалось.
Регистрация: 13.03.2017
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ни чего удивительного, бездарь игравший договарники получает по заслугам
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Леня, хватай клубную кассу и делай ноги. Наши тебя не выдадут бритам, пока те санкции не снимут те никогда))
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пельмеша готовь "Чемодан" -на выход I am sorry- гудбай
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 00:15) #
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online

з..л уже этот Лёня. здесь не до него, вынесите его вместе с креслом качалкой в офис Абрамовича, пусть сам решает что делать с этим неликвидом.
Регистрация: 13.03.2017
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