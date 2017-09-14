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Марко Шулер: в матче со "Спартаком" мы заслуживали большего

Защитник "Марибора" Марко Шулер прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Мы заслуживали большего. Была тяжёлая игра, но мы держали её под контролем. Атмосфера была великолепная. Любой команде не будет просто играть на нашем стадионе", - цитирует Шулера официальный сайт УЕФА.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 00:57
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6
(1)
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 01:43) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
вижу смайлы.

Скобки имеются, да.
Цитата: Пивовед
думаю, в этом розыгрыше нам есть чего ловить в домашних матчах, и именно в домашке с Марибором всё решится.

Ну конечно есть, все только начинается.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Специально считал 6-3 по голевым в пользу Спартака.Какое нафиг большее?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: Пивовед
Больше вы получите на Открытии в Москве.

Откуда у вас такое гостеприимство?) Выработалось годами?)


вижу смайлы..

думаю, в этом розыгрыше нам есть чего ловить в домашних матчах, и именно в домашке с Марибором всё решится.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 00:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Больше вы получите на Открытии в Москве.

Откуда у вас такое гостеприимство?) Выработалось годами?)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
шулер,мля.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Больше вы получите на Открытии в Москве.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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