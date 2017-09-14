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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Федор Кудряшов: Сесар Навас - лучший защитник в России
Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что считает своего партнера по команде Сесара Наваса лучшим защитником чемпионата.
– Навас вернулся "на флажке" заявки. Что он значил для "Ростова", в чем его ценность?
– Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.
– Лидеры раздевалки бывают разные: "балагуры", как Сергей Рыжиков, или суровые, как Гекдениз Карадениз. А Навас какой?
– Нет, он не "пихает" – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.
Реальное время
– Навас вернулся "на флажке" заявки. Что он значил для "Ростова", в чем его ценность?
– Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.
– Лидеры раздевалки бывают разные: "балагуры", как Сергей Рыжиков, или суровые, как Гекдениз Карадениз. А Навас какой?
– Нет, он не "пихает" – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.
Реальное время
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