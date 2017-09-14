Федор Кудряшов: Сесар Навас - лучший защитник в России

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что считает своего партнера по команде Сесара Наваса лучшим защитником чемпионата.– Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.– Нет, он не "пихает" – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.