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Федор Кудряшов: Сесар Навас - лучший защитник в России

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что считает своего партнера по команде Сесара Наваса лучшим защитником чемпионата.

– Навас вернулся "на флажке" заявки. Что он значил для "Ростова", в чем его ценность?

– Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.

– Лидеры раздевалки бывают разные: "балагуры", как Сергей Рыжиков, или суровые, как Гекдениз Карадениз. А Навас какой?

– Нет, он не "пихает" – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.

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Теги: Кудряшов Навас Рубин
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
После Джикии.
Регистрация: 12.02.2013
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