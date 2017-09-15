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Андре Силва - первый игрок "Милана", оформивший хет-трик в еврокубке с 2006 года

Нападающий "Милана" Андре Силва стал первым игроком "россонери", оформившим хет-трик в еврокубке с 2006 года, когда это сделал Кака, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, португалец забил три мяча в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Аустрией" (5:1).
Теги: Силва Милан Аустрия
Сегодня, 00:07
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