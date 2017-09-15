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Арсен Венгер: я уже подумал, что мы точно не сыграем с "Кельном" сегодня

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что уже думал о последствиях отмены матча группового этапа Лиги Европы против "Кельна".

"Мы терпеливо ждали начала матча в раздевалке, но особенно тяжело для меня было то, что в голове крутились всевозможные варианты развития событий. Возможно, нам придётся играть завтра? В какое время? Или мы сыграем на следующей неделе? Но у "Кельна" на следующей неделе матч Бундеслиги, а у нас - кубковая встреча. Перенесем их на вторник и сыграем друг с другом в четверг? Все эти варианты мы должны были проанализировать.

В какой-то момент я подумал, что мы точно не сыграем сегодня. Полиция вела себя осторожно и не хотела рисковать. Когда я увидел, что творится на стадионе, был уверен, что игра не начнётся. Но наши фанаты хорошо справились с этой ситуацией. Никакого обострения конфликта не произошло. Надеюсь, что и после игры все было в порядке", - цитирует Венгера "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Начало матча "Арсенал" - "Кельн" было отложено на час из-за большого количества болельщиков немецкой команды, часть которых проникла на стадион без билета.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 09:59
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