Педро Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, что продолжает общаться с экс-партнерами по "Гремио"."К сожалению, не видел последнюю игру с "Ботафого", я был в самолете после матча в Словении. Но как только приземлился, сразу посмотрел информацию об игре. Я продолжаю общаться с бывшими партнерами в группе WhatsApp. В этой группе все мои друзья.Я очень рад, что могу следить за "Гремио", а они смогут следить за моей жизнью в России. Для меня это новая ситуация в моей жизни. Это дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – невероятная страна, рад быть здесь", - сказал Роша.