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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Педро Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь
Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, что продолжает общаться с экс-партнерами по "Гремио".
"К сожалению, не видел последнюю игру с "Ботафого", я был в самолете после матча в Словении. Но как только приземлился, сразу посмотрел информацию об игре. Я продолжаю общаться с бывшими партнерами в группе WhatsApp. В этой группе все мои друзья.
Я очень рад, что могу следить за "Гремио", а они смогут следить за моей жизнью в России. Для меня это новая ситуация в моей жизни. Это дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – невероятная страна, рад быть здесь", - сказал Роша.
Sportbox
"К сожалению, не видел последнюю игру с "Ботафого", я был в самолете после матча в Словении. Но как только приземлился, сразу посмотрел информацию об игре. Я продолжаю общаться с бывшими партнерами в группе WhatsApp. В этой группе все мои друзья.
Я очень рад, что могу следить за "Гремио", а они смогут следить за моей жизнью в России. Для меня это новая ситуация в моей жизни. Это дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – невероятная страна, рад быть здесь", - сказал Роша.
Sportbox
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