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Новости партнеров

Педро Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, что продолжает общаться с экс-партнерами по "Гремио".

"К сожалению, не видел последнюю игру с "Ботафого", я был в самолете после матча в Словении. Но как только приземлился, сразу посмотрел информацию об игре. Я продолжаю общаться с бывшими партнерами в группе WhatsApp. В этой группе все мои друзья.

Я очень рад, что могу следить за "Гремио", а они смогут следить за моей жизнью в России. Для меня это новая ситуация в моей жизни. Это дополнительный вызов в карьере. Я постепенно адаптируюсь. Россия – невероятная страна, рад быть здесь", - сказал Роша.

Sportbox
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 10:48
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№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
интересно было бы услышать его мнение после полета в Хабаровск, но в этом сезоне ему это уже точно не грозит)
все таки на такие перелеты и российские футболисты жалуются

Веллитон летал, Промес летает и не разу не жаловались!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
побольше бы таких Педров!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
пора на петровском уже выйти на поле. интересно, что за игрок
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь Каррере хватит ума выпустить Рошу и Сакалу хотя бы по одному тайму на игру с Тосно в воскресенье! к примеру в первом Роша и Адриано, а во втором Промес и Сакала!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
интересно было бы услышать его мнение после полета в Хабаровск, но в этом сезоне ему это уже точно не грозит)
все таки на такие перелеты и российские футболисты жалуются


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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