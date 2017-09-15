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Роман Широков: за "Спартаком" не слежу, он мне в принципе не интересен

Глава профсоюза футболистов, экс-полузащитник "Спартака", "Зенита" и ЦСКА Роман Широков признался, что не следит за результатами команд в еврокубках.

"Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни "Спартака", ни "Зенита", ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.

За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру "Зенита" и "Динамо" смотрел. За "Спартаком" я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда", - передает слова Широкова RT.
Теги: Широков
Сегодня, 15:15
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