Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (17)
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (17)
12:59
Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей (3)
Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей (3)
12:29
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (54)
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (54)
11:36
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (7)
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (7)
Роман Широков: за "Спартаком" не слежу, он мне в принципе не интересен
Глава профсоюза футболистов, экс-полузащитник "Спартака", "Зенита" и ЦСКА Роман Широков признался, что не следит за результатами команд в еврокубках.
"Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни "Спартака", ни "Зенита", ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.
За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру "Зенита" и "Динамо" смотрел. За "Спартаком" я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда", - передает слова Широкова RT.
"Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни "Спартака", ни "Зенита", ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.
За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру "Зенита" и "Динамо" смотрел. За "Спартаком" я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда", - передает слова Широкова RT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.