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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13:44
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (19)
Алексей Ребко: в "Арарате" привлекли амбиции, зарплата здесь меньше полумиллиона рублей в месяц (19)
12:59
Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей (4)
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12:29
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (66)
Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (66)
11:36
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (8)
ЦСКА разгромил "Ростов" в молодежном первенстве
ЦСКА разгромил "Ростов" в матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.
Молодежное первенство
10 тур
ЦСКА - "Ростов" 4:0
Голы: Олейников, 37, Хосонов, 52, Гордюшенко, 78, Козлов, 87
ЦСКА: Кырнац, Неплюев (Тикнизян, 46), Матвийчук, Станисавлевич, Козлов, Маклаков, Леонов, Анисимов, Хосонов, Олейников, Гордюшенко
"Ростов": Гошев, Тананеев, Нескоромный, Осинов, Сухомлинов, Христис, Забродин, Сиденко, Вебер, Данилов, Соловьёв
Молодежное первенство
10 тур
ЦСКА - "Ростов" 4:0
Голы: Олейников, 37, Хосонов, 52, Гордюшенко, 78, Козлов, 87
ЦСКА: Кырнац, Неплюев (Тикнизян, 46), Матвийчук, Станисавлевич, Козлов, Маклаков, Леонов, Анисимов, Хосонов, Олейников, Гордюшенко
"Ростов": Гошев, Тананеев, Нескоромный, Осинов, Сухомлинов, Христис, Забродин, Сиденко, Вебер, Данилов, Соловьёв
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