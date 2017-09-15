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ЦСКА разгромил "Ростов" в молодежном первенстве

ЦСКА разгромил "Ростов" в матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Молодежное первенство

10 тур

ЦСКА - "Ростов" 4:0

Голы: Олейников, 37, Хосонов, 52, Гордюшенко, 78, Козлов, 87

ЦСКА: Кырнац, Неплюев (Тикнизян, 46), Матвийчук, Станисавлевич, Козлов, Маклаков, Леонов, Анисимов, Хосонов, Олейников, Гордюшенко

"Ростов": Гошев, Тананеев, Нескоромный, Осинов, Сухомлинов, Христис, Забродин, Сиденко, Вебер, Данилов, Соловьёв
Сегодня, 18:03
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