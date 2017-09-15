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Петр Чех: мы знаем, что можем победить "Челси"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата Англии против "Челси".

"Нужно подвести черту под всеми нашими неудачами в гостевых матчах с "Челси" в последние годы и двигаться вперед. Мы играли с "Челси" в матчах за Кубок и Суперкубок Англии, потому знаем, что можем победить их.

Они проиграли нам последние две игры, что не может их не огорчать. Нам стоит обратить это себе на пользу", - цитирует Чеха Sky Sports.
Теги: Чех Челси Арсенал
Вчера, 23:36
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