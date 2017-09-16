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Сергей Силкин: рад, что ошибался насчет Кокорина

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Я безумно рад, что ошибался. И что Саша показывает сейчас именно те качества, которых я ждал от него во времена совместной работы в "Динамо". Сумасшедший объем работы, смелость, решительность…

Он был способен на все это и раньше, но чего-то не хватало. Наверное, это и есть взросление. Кокорин изменил отношение к делу. И главное, чего хочу ему сейчас пожелать – чтобы не сбавлял. 26 лет – это самый расцвет! И пусть на него обратят внимание иностранные клубы, тогда будет шанс выйти на еще более высокий уровень.

Они со Смоловым большие молодцы. Вспомните, над Федором тоже смеялись, отмечали "год без голов". У ребят были сложные периоды, но они смогли преодолеть этот кризис. Не каждый талант на это способен", – цитирует Силкина "СЭ".
Теги: Силкин Кокорин
Сегодня, 08:59
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