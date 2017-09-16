Джанлуиджи Буффон может получить административную должность в ФИФА

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может перейти на административную работу в клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА, информирует Tuttosport.Также отмечается, что в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити".Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает Буффона в качестве советника по развитию футбола. Ранее вратарь заявлял, что сезон-2017/18 станет последним в его карьере.