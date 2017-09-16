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Джанлуиджи Буффон может получить административную должность в ФИФА

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может перейти на административную работу в клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА, информирует Tuttosport.

Также отмечается, что в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити".

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает Буффона в качестве советника по развитию футбола. Ранее вратарь заявлял, что сезон-2017/18 станет последним в его карьере.
Теги: Буффон
Сегодня, 10:52
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