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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джанлуиджи Буффон может получить административную должность в ФИФА
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может перейти на административную работу в клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА, информирует Tuttosport.
Также отмечается, что в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити".
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает Буффона в качестве советника по развитию футбола. Ранее вратарь заявлял, что сезон-2017/18 станет последним в его карьере.
Также отмечается, что в услугах 39-летнего голкипера заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити".
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает Буффона в качестве советника по развитию футбола. Ранее вратарь заявлял, что сезон-2017/18 станет последним в его карьере.
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