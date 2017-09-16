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Игорь Чугайнов останется руководить "Спартаком" из Нальчика до прихода нового тренера

Игорь Чугайнов, который войдет в штаб Хасанби Биджиева в курском "Авангарде", останется в "Спартаке" из Нальчика до назначения нового главного тренера команды.

Чугайнов будет руководить красно-белыми в субботу в матче с ростовским СКА в рамках зоны "Юг" ПФЛ, после чего передаст команду новому наставнику. Напомним, что 20 сентября "Спартак-Нальчик" примет московское "Динамо" в 1/16 финала Кубка России.

Как сообщает "Матч ТВ", к этой дате в Кабардино-Балкарии определятся с главным тренером – им, скорее всего, станет либо Сергей Трубицын, ранее работавший помощником Юрия Красножана и Сергея Ташуева, либо Хазрет Дышеков, прежде возглавлявший "Черноморец", "Волгарь", "Балтику" и расформированный летом "Сочи".

Чугайнов помогал Биджиеву в "Спартаке" с июня этого года. В Курске тандем воссоединится после матча 14-го тура первенства ФНЛ "Авангард" – "Ротор", который пройдет 16 сентября.
Теги: Спартак Нальчик Чугайнов
Сегодня, 11:54
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