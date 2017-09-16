Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
Вчера 23:36
Петр Чех: мы знаем, что можем победить "Челси"
Петр Чех: мы знаем, что можем победить "Челси"
Вчера 23:16
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (5)
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (5)
Вчера 23:09
Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода
Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода
Вчера 21:44
Три игрока "Зенита" вызваны в сборную Аргентины (11)
Три игрока "Зенита" вызваны в сборную Аргентины (11)
Вчера 21:27
Леонид Слуцкий: когда "Халл" проигрывает, я будто умираю (15)
Леонид Слуцкий: когда "Халл" проигрывает, я будто умираю (15)
Вчера 21:21
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (16)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (16)
Игорь Чугайнов останется руководить "Спартаком" из Нальчика до прихода нового тренера
Игорь Чугайнов, который войдет в штаб Хасанби Биджиева в курском "Авангарде", останется в "Спартаке" из Нальчика до назначения нового главного тренера команды.
Чугайнов будет руководить красно-белыми в субботу в матче с ростовским СКА в рамках зоны "Юг" ПФЛ, после чего передаст команду новому наставнику. Напомним, что 20 сентября "Спартак-Нальчик" примет московское "Динамо" в 1/16 финала Кубка России.
Как сообщает "Матч ТВ", к этой дате в Кабардино-Балкарии определятся с главным тренером – им, скорее всего, станет либо Сергей Трубицын, ранее работавший помощником Юрия Красножана и Сергея Ташуева, либо Хазрет Дышеков, прежде возглавлявший "Черноморец", "Волгарь", "Балтику" и расформированный летом "Сочи".
Чугайнов помогал Биджиеву в "Спартаке" с июня этого года. В Курске тандем воссоединится после матча 14-го тура первенства ФНЛ "Авангард" – "Ротор", который пройдет 16 сентября.
Чугайнов будет руководить красно-белыми в субботу в матче с ростовским СКА в рамках зоны "Юг" ПФЛ, после чего передаст команду новому наставнику. Напомним, что 20 сентября "Спартак-Нальчик" примет московское "Динамо" в 1/16 финала Кубка России.
Как сообщает "Матч ТВ", к этой дате в Кабардино-Балкарии определятся с главным тренером – им, скорее всего, станет либо Сергей Трубицын, ранее работавший помощником Юрия Красножана и Сергея Ташуева, либо Хазрет Дышеков, прежде возглавлявший "Черноморец", "Волгарь", "Балтику" и расформированный летом "Сочи".
Чугайнов помогал Биджиеву в "Спартаке" с июня этого года. В Курске тандем воссоединится после матча 14-го тура первенства ФНЛ "Авангард" – "Ротор", который пройдет 16 сентября.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.