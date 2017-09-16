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Кирилл Набабкин: "Зенит" богатый клуб, тратит много миллионов, но стратегия ЦСКА не хуже

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, кого он считает фаворитом нынешнего чемпионата России.

"На данный момент - "Зенит". Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ПФК ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов.

У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с "Зенитом", которые многое решат", - передает слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.
Теги: Набабкин ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:59
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3
(1)
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
если в клубе нету денег привяжите к жопе веник
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: IgOrEk
бабок просто нет вот и играете как можете,скоро песок сыпаться будет.40 лет без трансферов

Как же было тихо и мирно, когда в питере не знали что такое деньги и звездная болезнь.увы, но чужие деньги в своих руках очень плохо влияют на развитие человека...а точнее на его деградацию.только посочувствовать можно.
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: IgOrEk (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
бабок просто нет вот и играете как можете,скоро песок сыпаться будет.40 лет без трансферов
Регистрация: 23.08.2017
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