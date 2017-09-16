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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Кирилл Набабкин: "Зенит" богатый клуб, тратит много миллионов, но стратегия ЦСКА не хуже
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, кого он считает фаворитом нынешнего чемпионата России.
"На данный момент - "Зенит". Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ПФК ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов.
У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с "Зенитом", которые многое решат", - передает слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.
"На данный момент - "Зенит". Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ПФК ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов.
У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с "Зенитом", которые многое решат", - передает слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.
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