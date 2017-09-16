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Врач "Динамо": Панченко чувствует себя плохо, он сильно расстроен

Врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии форварда команды Кирилла Панченко, который получил травму в матче 10-го тура РФПЛ против "Арсенала" (0:1).

"Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Вечером проведём обследование, в воскресенье утром будет ясность. Если мениск, это один срок – связки, другой.

Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает – есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма. Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но всё серьёзно", – передает слова врача команды "Чемпионат".
Теги: Динамо Панченко
Сегодня, 12:49
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