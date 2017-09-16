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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кристиан Нобоа не получил вызов в сборную Эквадора
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа впервые за долгое время не получит вызов в сборную Эквадора, которой предстоит провести заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября).
"Каждый раз, когда меня вызывали в сборную Эквадора, приезжал в её расположение с таким же чувством, как в первый раз. Для меня всегда было честью выступать за свою страну, бороться за каждый мяч на поле, как за последний.
На этот раз я не получу вызова в национальную команду. Я желаю всего наилучшего своим коллегам, которым представится честь выступать за сборную. Я должен принять эту информацию от федерации футбола страны со смирением и уважением. Благословит господь мою дорогую национальную команду", - написал Нобоа в "твиттере".
"Каждый раз, когда меня вызывали в сборную Эквадора, приезжал в её расположение с таким же чувством, как в первый раз. Для меня всегда было честью выступать за свою страну, бороться за каждый мяч на поле, как за последний.
На этот раз я не получу вызова в национальную команду. Я желаю всего наилучшего своим коллегам, которым представится честь выступать за сборную. Я должен принять эту информацию от федерации футбола страны со смирением и уважением. Благословит господь мою дорогую национальную команду", - написал Нобоа в "твиттере".
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