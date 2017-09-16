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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанаты ЦСКА почтили память голкипера Сергея Перхуна (видео)
В домашнем матче с Ростовом фанаты и болельщики ЦСКА организовали перфоманс в память голкиперу Сергею Перхуну. Вместе с фото голкипера, погившего при столкновении с головой с Будун Будуновым (сам Будунов выжил, но также получил тяжелейшую травму головы, связанную с потерей памяти, и долго восстанавливался), были также подняты лозунги "из ворот в вечность" и "16 лет без 16 номера".
Сергей Перхун перешёл в ЦСКА в 2001 году, и успел сыграть 13 матчей (включая последний, в котором получил смертельную травму). И считался одним из самых перспективных голкиперов в Лиге. По итогам того чемпионата, несмотря на малое количество сыгранных матчей - был включён посмертно в список 33-х лучших игроков сезона.
Сергей Перхун перешёл в ЦСКА в 2001 году, и успел сыграть 13 матчей (включая последний, в котором получил смертельную травму). И считался одним из самых перспективных голкиперов в Лиге. По итогам того чемпионата, несмотря на малое количество сыгранных матчей - был включён посмертно в список 33-х лучших игроков сезона.
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