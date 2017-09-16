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Фанаты ЦСКА почтили память голкипера Сергея Перхуна (видео)

В домашнем матче с Ростовом фанаты и болельщики ЦСКА организовали перфоманс в память голкиперу Сергею Перхуну. Вместе с фото голкипера, погившего при столкновении с головой с Будун Будуновым (сам Будунов выжил, но также получил тяжелейшую травму головы, связанную с потерей памяти, и долго восстанавливался), были также подняты лозунги "из ворот в вечность" и "16 лет без 16 номера".

Сергей Перхун перешёл в ЦСКА в 2001 году, и успел сыграть 13 матчей (включая последний, в котором получил смертельную травму). И считался одним из самых перспективных голкиперов в Лиге. По итогам того чемпионата, несмотря на малое количество сыгранных матчей - был включён посмертно в список 33-х лучших игроков сезона.

Теги: ЦСКА Ростов Rвидео
Сегодня, 17:16
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы армейцы.Помним.
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль парня,помню как сейчас тот матч,болелам респект.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
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