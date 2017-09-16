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Лучшая защита – это нападение. Гол Березуцкого помог ЦСКА обыграть «Ростов»

Лучшая защита – это нападение. Гол Березуцкого помог ЦСКА обыграть «Ростов»После неожиданной неординарной победы в Лиссабоне ЦСКА удалось удачно переключиться на внутренние дела: «армейцы» достаточно быстро забили «Ростову» и умело оттолкнулись от принесённого Василием Березуцким преимущества.

Oh my Gats!

В каждой встрече ЦСКА и «Ростова» лично мне особенно интересна одна дуэль в центре поля: Понтус Вернблум и Александр Гацкан рубят и выжигают всё, что видят, потому их противостояния всегда зубодробительны. Увы, сегодня остался в запасе из-за повреждения, так что легковесный центр полузащиты Юсупов-Могилевец лишал нас эпичной битвы и снижал шансы «Ростова» не успех.

Молчание на трибунах, молчание на поле

4 сентября этого года Сергею Перхуну могло быть исполниться 40 лет, но роковое столкновение, произошедшее 16 лет назад, привело к смерти голкипера ЦСКА. Естественно, болельщики «армейцев» сегодня почтили память вратаря и первые 16 минут матча провели в молчании.



Обстановка на поле соответствовала атмосфере на фанатском секторе. Команды начали очень неспешно и на протяжении 20 минут не демонстрировали ничего интересного, не будучи способными на таких скоростях спровоцировать ошибку соперника. При этом «Ростов» не отдавал мяч и территорию безраздельно, как можно было бы предположить.

Стандарт как главная надежда

И ЦСКА, и «Ростову» стандарты на выручку приходят очень часто. Но уже обозначенная потеря Гацкана сильно снижала потенциал жёлто-синих, поскольку Александр наиболее опасен у чужих ворот и очень надёжен у своих. У хозяев же главные орудия, включая Васина, Васю и Вернблума, были в строю, поэтому на 30-й минуте главный из Березуцких выиграл позицию у Устинова и блестяще пробил в дальний. Не совсем понятно, почему Василия опекал крайний защитник при наличии у «Ростова» трёх центральных.

Перевернуть игру

Артур Юсупов в перерыве был очень радикален в своей речи: заявил, что команда играет нервозно, и успеха так не добиться. Хотя не сказать, что «Ростов» был совсем беззуб. Даже если отбросить контратаку с участием Ионова и Калачёва при равном счёте, у гостей было неплохое проникновение в штрафную, куда пришёл даже Паршивлюк. Но всё-таки для того, чтобы отыграться, «Ростову» нужно было изменять ход игры, для чего в перерыве вместо Могилевца Кучук бросил в бой Гацкана.

Уже через 5 минут после перерыва на поле вышел Бухаров вместо Дядюна, а к 60-й тренерский штаб «Ростова» использовал все замены – вместо Ионова вышло прошлое армейского нападения по имени Муса и фамилии Думбия.

Но она не переворачивается

Однако никакие перестановки не позволяли изменить ход матча, который устраивал ЦСКА, а с 67-й стал устраивать полностью. «Армейцы» старались не уходить с чужой половины, но при этом играли осторожно, с большой оглядкой на свои ворота. Хотя контратаковать с Бухаровым было в любом случае тяжеловато: однажды Александр оказался первым на мяче, дошёл до штрафной и пробил выше, не будучи способным сделать большего.

«Армейцы» спокойно контролировали мяч, а на 67-й минуте Дзагоев проникающим пасом обнаружил забегание Витиньо. Бразилец круто изобразил Ригони в матче с «Вардаром», катнув мяч в противоход вратарю, Ингасону и себе. Забив, Витиньо улёгся отдыхать, а вскоре был заменён.

А был ли гол?

После второго пропущенного мяча, похоже, и футболисты «Ростова» смирились со своим поражением. Никаких предпосылок к изменению ситуации не было, а «армейцы» пытались воспользоваться тем, что ростовчане оказывались в полупозиции. Фернандес почти довёл дело до разгрома, но Абаев успел остановить мяч, когда тот ещё цеплял краем ленточку. Вскоре то, что не удалось Марио, пытался сделать Головин, но не реализовал выход 1 на 1 после передачи Жамалетдинова. Впрочем, на исходе это никак не сказалось, поскольку «Ростов» так ни разу и не заставил Акинфеева прыгать за каким-то ударом.

Встреча, которая обещала быть для ЦСКА очень тяжёлой, прошла без особых проблем благодаря фактору гола, который сегодня был ключевым и мог бы сыграть за обе команды. Но армейские ветераны по-прежнему в большом порядке для чемпионата России.

Роман Гуськов, Rusfooball.info
Теги: Березуцкий В. ЦСКА Ростов
Сегодня, 18:24
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