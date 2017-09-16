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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Кучук: мы старались играть на победу, но стали пропускать много быстрых атак (видео)
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук объяснил, с чем связано появление в воротах Ильи Абаева вместо Сергея Песьякова и отметил, что намеревался играть именно на победу, передаёт Rusfootball.info.
– Замена – это мой выбор, я его сделал. Абаев – квалифицированный вратарь, он нас выручил 3-4 раза.
Ход игры, естественно, не устроил. В 1-м тайме получили штрафной вдалеке от ворот боковой, подача, нам забили. Не закрыли игрока – нарушение игровой дисциплины произошло. Мы постарались сыграть на победу, сразу подчёркиваю, а не на ничью. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но стали пропускать много быстрых встречных атак, не успевали закрывать. Я быстро сделал замену на атаку, потому что меня не устраивал ход игры.
– Замена – это мой выбор, я его сделал. Абаев – квалифицированный вратарь, он нас выручил 3-4 раза.
Ход игры, естественно, не устроил. В 1-м тайме получили штрафной вдалеке от ворот боковой, подача, нам забили. Не закрыли игрока – нарушение игровой дисциплины произошло. Мы постарались сыграть на победу, сразу подчёркиваю, а не на ничью. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но стали пропускать много быстрых встречных атак, не успевали закрывать. Я быстро сделал замену на атаку, потому что меня не устраивал ход игры.
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