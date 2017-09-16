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Илкай Гюндоган: Агуэро - это машина голов

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган прокомментировал победу над "Уотфордом" (6:0) в пятом туре чемпионата Англии.

"Не знаю, сыграли ли мы идеально против "Уотфорда", но после сложной недели мы победили абсолютно заслуженно. Мы провели потрясающий матч. Агуэро - это машина голов. Его последний гол получился невероятным, он показал все свои способности", - цитирует немецкого футболиста ВВС.
Теги: Гюндоган Уотфорд Манчестер Сити Агуэро
Сегодня, 20:22
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