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Игорь Шалимов: мы давно не забивали пять голов

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Анжи" (5:1).

"Хорошая победа "Краснодара", мы давно не забивали пять голов. Помимо этого имели много моментов. Жаль, что пропустили. Во всем игра была позитивной. Замены? Они приблизительно планировались до начала матча", - сказал Шалимов.
Теги: Шалимов Краснодар Анжи
Сегодня, 21:22
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