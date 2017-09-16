Игорь Шалимов: мы давно не забивали пять голов

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Анжи" (5:1)."Хорошая победа "Краснодара", мы давно не забивали пять голов. Помимо этого имели много моментов. Жаль, что пропустили. Во всем игра была позитивной. Замены? Они приблизительно планировались до начала матча", - сказал Шалимов.