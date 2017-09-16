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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Шалимов: мы давно не забивали пять голов
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Анжи" (5:1).
"Хорошая победа "Краснодара", мы давно не забивали пять голов. Помимо этого имели много моментов. Жаль, что пропустили. Во всем игра была позитивной. Замены? Они приблизительно планировались до начала матча", - сказал Шалимов.
"Хорошая победа "Краснодара", мы давно не забивали пять голов. Помимо этого имели много моментов. Жаль, что пропустили. Во всем игра была позитивной. Замены? Они приблизительно планировались до начала матча", - сказал Шалимов.
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