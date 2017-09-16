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Паулиньо: счастлив, что забил победный гол

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо прокомментировал победу над "Хетафе" (2:1) в четвертом туре чемпионата Испании. Напомним, что бразилец забил победный гол в концовке матча.

"Я счастлив, что забил победный гол. Важно, что команда смогла победить, а затем уже мой гол. Этот матч получился сложным. Самое главное, что мы добыли три очка. Мы пропустили гол, но были спокойны и сумели перевернуть игру", - цитирует Паулиньо AS.
Теги: Паулиньо Барселона Хетафе
Сегодня, 23:23
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