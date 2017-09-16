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"Атлетико" с минимальным счетом выиграл у "Малаги"

Чемпионат Испании

4 тур

"Атлетико" М - "Малага" 1:0

Голы: Гризманн, 61

"Атлетико": Облак - Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес - Габи, Парти, Сауль, Коке, Корреа, (Торрес, 66), - Гризманн.

"Малага": Роберто - Эрнандес, Рикка, Росалес, Диего Гонсалес - Ресио, Ролон, (Кеко 70), Гонсалес, Чори Кастро, (Хуанпи, 64), Мула - Бастон.

Предупреждения: Хуанфран, 76, Кеко, 88, Ресио, 90+3
Теги: Атлетико Малага
Вчера, 23:43
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