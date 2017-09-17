Марку Силва: "Сити" заслужил три очка, мы еще учимся как команда

Наставник "Уотфорда" Марку Силва прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:6) в пятом туре чемпионата Англии."Мы знали, что будет трудный матч. Мы еще не на том уровне, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Первый и третий гол соперник забил из офсайда. Сегодня все было сложно для нас. "Сити" заслужил три очка. Мы еще учимся как команда", - цитирует Силву ВВС.