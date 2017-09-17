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Марку Силва: "Сити" заслужил три очка, мы еще учимся как команда

Наставник "Уотфорда" Марку Силва прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:6) в пятом туре чемпионата Англии.

"Мы знали, что будет трудный матч. Мы еще не на том уровне, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Первый и третий гол соперник забил из офсайда. Сегодня все было сложно для нас. "Сити" заслужил три очка. Мы еще учимся как команда", - цитирует Силву ВВС.
Теги: Уотфорд Манчестер Сити
Сегодня, 00:24
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