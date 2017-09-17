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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хосеп Гвардиола: мы нашли свою игру
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Уотфордом" (6:0) в пятом туре чемпионата Англии.
"Это было очень хорошо. Особенно после матча в Лиге чемпионов. Счастлив, что команда так сыграла. Мы нашли нашу игру. Мы можем сделать много мелких передач, и у нас много уверенности в защитникам. Мы должны серьезно играть до самого конца. Разница забитых и пропущенных может быть важна в конце чемпионата", - цитирует Гвардиолу ВВС.
"Это было очень хорошо. Особенно после матча в Лиге чемпионов. Счастлив, что команда так сыграла. Мы нашли нашу игру. Мы можем сделать много мелких передач, и у нас много уверенности в защитникам. Мы должны серьезно играть до самого конца. Разница забитых и пропущенных может быть важна в конце чемпионата", - цитирует Гвардиолу ВВС.
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