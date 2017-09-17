Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола: мы нашли свою игру

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Уотфордом" (6:0) в пятом туре чемпионата Англии.

"Это было очень хорошо. Особенно после матча в Лиге чемпионов. Счастлив, что команда так сыграла. Мы нашли нашу игру. Мы можем сделать много мелких передач, и у нас много уверенности в защитникам. Мы должны серьезно играть до самого конца. Разница забитых и пропущенных может быть важна в конце чемпионата", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Уотфорд Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 11:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.