Хосеп Гвардиола: мы нашли свою игру

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Уотфордом" (6:0) в пятом туре чемпионата Англии."Это было очень хорошо. Особенно после матча в Лиге чемпионов. Счастлив, что команда так сыграла. Мы нашли нашу игру. Мы можем сделать много мелких передач, и у нас много уверенности в защитникам. Мы должны серьезно играть до самого конца. Разница забитых и пропущенных может быть важна в конце чемпионата", - цитирует Гвардиолу ВВС.