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В Черногории вратаря застрелили во время тренировки

Вратарь черногорского "Бокеля" Горан Ленац был убит выстрелом в голову во время тренировки на базе клуба, сообщает Goal.com.

Ленац тренировался на базе клуба в городе Котор вместе со своим другом, когда был застрелен неизвестным в голову. Голкипера доставили в больницу, где врачи позднее подтвердили факт смерти футболиста. Убийца сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вечером 16 сентября голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летний вратарь был доставлен в больницу в критическом состоянии, но его жизнь медикам спасти не удалось.

Силы полиции заблокировали город Котор и начали поиски убийцы. Местная радиостанция Skalaradio полагает, что преступник должен был хорошо знать местность, поскольку сумел скрыться в темноте. Отмечается, что злоумышленник помимо выстрелов в Ленаца несколько раз выстрелил в воздух, отпугивая тем самым свидетелей.

Погибший вратарь был уважаемым человеком в клубе и среди горожан, в частности, он из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.


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Регистрация: 27.12.2010
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