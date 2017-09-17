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Гениальный Довбня и мощь угловых "Ахмата" - все о том, почему в Хабаровске случился крутой матч
Стартовая встреча сегодняшнего дня порадовала обилием ударов, опасных моментов и голов, а также очередными шедеврами от Довбни. Rusfootball.info рассказывает о матче, в котором не должно было быть проигравших.
Чемпионат России
10 тур
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" 2:2
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 71'), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов, 66'), Карасев, Маркович (Барбаро, 76')
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши (Раванелли, 64'), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 59'), Митришев, Лео (Бериша, 59')
Предупреждения: Корян, 62', Наваловский, 83' - Швец, 58', Бериша, 83'
После девяти туров "СКА-Хабаровск" и "Ахмат" разделяли целых восемь мест в турнирной таблице, но по всеобщим ощущениям шансы на победу в очной встрече у них были примерно равными. "Хабаровчане" свой дебютный сезон в Премьер-Лиге начали с четырех поражений, но затем выдали беспроигрышную серию, которая до сегодняшнего дня составляла пять матчей. Среди них в том числе была домашняя ничья с чемпионом, а это уже повод заявлять, что хозяева стадиона имени Ленина способны отобрать очки у любого соперника.
Интересно, что у "Ахмата" в нынешнем чемпионате ситуация несколько обратная - после побед в начале команда Кононова вошла в крутое пике, что даже породило слухи о возможной отставке главного тренера. Да, результаты игр с ЦСКА и "Локомотивом" внесли порцию позитива, но она была не такой большой, чтобы говорить о том, что грозненский клуб едет в Хабаровск в статусе фаворита.
Что касается стартовых составах, то и у хозяев, и у гостей произошло достаточно много изменений по сравнению с прошлым туром. Поддубский дал шанс проявить себя Наваловскому, Савичеву, Коряну и Карасеву, при этом новичок "СКА" аргентинец Барбаро остался в запасе. У "Ахмата" на лавке расположились забивший неделю назад в свои ворота Родолфо и не забивший в чужие Мбенг. С первых минут же на поле вышли отбывший дисквалификацию Анхель, а также Роши, Жаба и Садаев.
Последние трое явно добавили "грозненцам" атакующего потенциала. В первые 10 минут они с партнерами создали несколько хороших моментов и обязаны были забивать как минимум однажды. Самый роскошный для этого шанс был у Садаева, который после мягкой передачи Роши умудрился промахнуться по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. "Армейцы" в своем ответном наступлении оказались менее расточительными, дав повод вспомнить старую присказку - не забиваешь ты, забивают тебе.
"СКА" разыграл классную комбинацию на левом фланге, результатом которой стал прострел Наваловского. Сначала показалось, что на него никто не откликнется (показательна реакция самого автора паса, который с удивлением развел руки в стороны), но мяч дошел до дальнего края вратарской, где его встретил и вогнал в сетку Савичев. Важно отметить, что участвовавшие в голе футболисты хозяев не играли в прошлом туре и сегодня отлично оправдали доверие тренера.
Пожалуй, еще стоит добавить, что в этом эпизоде не очень удачно сыграл Городов. Выбежав навстречу сопернику, вратарь "Ахмата" не смог обезопасить свои ворота и пропустил мяч буквально под собой. Возможно, Евгению нужно взять несколько уроков у его оппонента Довбни. Лучший игрок августа по мнению болельщиков "СКА" вновь показал высший класс. Особо впечатляющим вышел его сейв (да что там, СЕЙВИЩЕ!) после удара Швеца в дальний угол после подачи углового. При этом голкипер "хабаровчан" практически с самого начала встречи играл с повреждением и заметно прихрамывал.
После активного старта команды взяли небольшую передышку и перешли в основном на дальние удары. Их количество превышало среднестатистические значения, но в качество все это переходить не торопилось. Более острые угрозы друг другу футболисты припасли на концовку первого тайма. Владевший небольшим игровым преимуществом "Ахмат" перед перерывом усилил давление на штрафную "СКА" и, в частности, на правый фланг их обороны. Следствием этого стали опасные выстрелы Садаева и Жабы, которые пришлось тащить Довбне.
Хозяева, впрочем, тоже имели шанс забить и увеличить разницу в счете. Сразу три "хабаровчанина" убегали в многообещающую контратаку, но Габулову не удалось пробить Городова. Этот удар подвел черту под первым таймом, став 21-м в игре и 9-м в створ. Согласитесь, очень неплохо для не самых топовых клубов. Отрадно, что во второй половине эта статистика продолжила расти. Инициатива, что логично, оставалась за "Ахматом", а потому в их исполнении попыток забить было побольше.
Крутейший момент после перерыва упустил Садаев, хотя, может, слово "упустил" не совсем подходящее - Довбня вновь выдал знатное спасение. Спустя час игры Кононов, дабы пробить вратаря "СКА", решился на три замены - вышли Бериша, Раванелли и Мбенг. Практически сразу же ход наставника "Ахмата" принес положительный результат. Очередная подача с угла поля завершилась тем, что Семенов скинул мяч на дальнюю штангу, где в полном одиночестве оказался Мбенг. Нападающий гостей не имел права не забить.
Исходя из складывавшейся картины матча, резонно будет утверждать, что подопечные Кононова наиграли на гол, заслужили его. Было бы справедливо, если бы они сразу же забили второй? Сложно ответить, но шанс для этого у "грозненцев" был величайший. Митришев, казалось, неотразимо пробил головой в ближнюю девятку, но гениальный Довбня умудрился вытащить мяч из-под самой перекладины. Впрочем, даже при таких впечатляющих сейвах сложно всегда спасать, если защитники упускают нападающих.
А именно это и случилось в концовке встречи. "Ахмат" вновь заработал угловой, вновь отлично его реализовал, а игроки обороны "СКА" никак не смогли помешать. Из самого центра штрафной Швец нанес неотразимый удар головой с отскоком от газона, выведя свою команду вперед. Но победу гостям удержать не удалось. При этом винить они могут только себя. На последних минутах подопечным Кононова нужно было свести все риски к минимуму, но вместо этого они сами себе привезли гол.
Грубейшая ошибка в центре поля в исполнении Исмаэла привела к тому, что Христов убежал 1 на 1 с Городовым и уверенно пробил мимо вратаря точно в цель. Конечно, "грозненцы" имеют полное право быть недовольными итоговым результатом, но, пожалуй, боевая ничья абсолютно справедливо отражает то, что сегодня происходило в Хабаровске. "СКА" и "Ахмат" выдали очень интересный, очень насыщенный и достаточно качественный матч, в котором не должно было быть проигравших.
Фото: официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
10 тур
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" 2:2
Голы: Савичев, 13', Христов, 87' - Мбенг, 65', Швец, 82'
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 71'), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов, 66'), Карасев, Маркович (Барбаро, 76')
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши (Раванелли, 64'), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 59'), Митришев, Лео (Бериша, 59')
Предупреждения: Корян, 62', Наваловский, 83' - Швец, 58', Бериша, 83'
После девяти туров "СКА-Хабаровск" и "Ахмат" разделяли целых восемь мест в турнирной таблице, но по всеобщим ощущениям шансы на победу в очной встрече у них были примерно равными. "Хабаровчане" свой дебютный сезон в Премьер-Лиге начали с четырех поражений, но затем выдали беспроигрышную серию, которая до сегодняшнего дня составляла пять матчей. Среди них в том числе была домашняя ничья с чемпионом, а это уже повод заявлять, что хозяева стадиона имени Ленина способны отобрать очки у любого соперника.
Интересно, что у "Ахмата" в нынешнем чемпионате ситуация несколько обратная - после побед в начале команда Кононова вошла в крутое пике, что даже породило слухи о возможной отставке главного тренера. Да, результаты игр с ЦСКА и "Локомотивом" внесли порцию позитива, но она была не такой большой, чтобы говорить о том, что грозненский клуб едет в Хабаровск в статусе фаворита.
Что касается стартовых составах, то и у хозяев, и у гостей произошло достаточно много изменений по сравнению с прошлым туром. Поддубский дал шанс проявить себя Наваловскому, Савичеву, Коряну и Карасеву, при этом новичок "СКА" аргентинец Барбаро остался в запасе. У "Ахмата" на лавке расположились забивший неделю назад в свои ворота Родолфо и не забивший в чужие Мбенг. С первых минут же на поле вышли отбывший дисквалификацию Анхель, а также Роши, Жаба и Садаев.
Последние трое явно добавили "грозненцам" атакующего потенциала. В первые 10 минут они с партнерами создали несколько хороших моментов и обязаны были забивать как минимум однажды. Самый роскошный для этого шанс был у Садаева, который после мягкой передачи Роши умудрился промахнуться по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. "Армейцы" в своем ответном наступлении оказались менее расточительными, дав повод вспомнить старую присказку - не забиваешь ты, забивают тебе.
"СКА" разыграл классную комбинацию на левом фланге, результатом которой стал прострел Наваловского. Сначала показалось, что на него никто не откликнется (показательна реакция самого автора паса, который с удивлением развел руки в стороны), но мяч дошел до дальнего края вратарской, где его встретил и вогнал в сетку Савичев. Важно отметить, что участвовавшие в голе футболисты хозяев не играли в прошлом туре и сегодня отлично оправдали доверие тренера.
Пожалуй, еще стоит добавить, что в этом эпизоде не очень удачно сыграл Городов. Выбежав навстречу сопернику, вратарь "Ахмата" не смог обезопасить свои ворота и пропустил мяч буквально под собой. Возможно, Евгению нужно взять несколько уроков у его оппонента Довбни. Лучший игрок августа по мнению болельщиков "СКА" вновь показал высший класс. Особо впечатляющим вышел его сейв (да что там, СЕЙВИЩЕ!) после удара Швеца в дальний угол после подачи углового. При этом голкипер "хабаровчан" практически с самого начала встречи играл с повреждением и заметно прихрамывал.
После активного старта команды взяли небольшую передышку и перешли в основном на дальние удары. Их количество превышало среднестатистические значения, но в качество все это переходить не торопилось. Более острые угрозы друг другу футболисты припасли на концовку первого тайма. Владевший небольшим игровым преимуществом "Ахмат" перед перерывом усилил давление на штрафную "СКА" и, в частности, на правый фланг их обороны. Следствием этого стали опасные выстрелы Садаева и Жабы, которые пришлось тащить Довбне.
Хозяева, впрочем, тоже имели шанс забить и увеличить разницу в счете. Сразу три "хабаровчанина" убегали в многообещающую контратаку, но Габулову не удалось пробить Городова. Этот удар подвел черту под первым таймом, став 21-м в игре и 9-м в створ. Согласитесь, очень неплохо для не самых топовых клубов. Отрадно, что во второй половине эта статистика продолжила расти. Инициатива, что логично, оставалась за "Ахматом", а потому в их исполнении попыток забить было побольше.
Крутейший момент после перерыва упустил Садаев, хотя, может, слово "упустил" не совсем подходящее - Довбня вновь выдал знатное спасение. Спустя час игры Кононов, дабы пробить вратаря "СКА", решился на три замены - вышли Бериша, Раванелли и Мбенг. Практически сразу же ход наставника "Ахмата" принес положительный результат. Очередная подача с угла поля завершилась тем, что Семенов скинул мяч на дальнюю штангу, где в полном одиночестве оказался Мбенг. Нападающий гостей не имел права не забить.
Исходя из складывавшейся картины матча, резонно будет утверждать, что подопечные Кононова наиграли на гол, заслужили его. Было бы справедливо, если бы они сразу же забили второй? Сложно ответить, но шанс для этого у "грозненцев" был величайший. Митришев, казалось, неотразимо пробил головой в ближнюю девятку, но гениальный Довбня умудрился вытащить мяч из-под самой перекладины. Впрочем, даже при таких впечатляющих сейвах сложно всегда спасать, если защитники упускают нападающих.
А именно это и случилось в концовке встречи. "Ахмат" вновь заработал угловой, вновь отлично его реализовал, а игроки обороны "СКА" никак не смогли помешать. Из самого центра штрафной Швец нанес неотразимый удар головой с отскоком от газона, выведя свою команду вперед. Но победу гостям удержать не удалось. При этом винить они могут только себя. На последних минутах подопечным Кононова нужно было свести все риски к минимуму, но вместо этого они сами себе привезли гол.
Грубейшая ошибка в центре поля в исполнении Исмаэла привела к тому, что Христов убежал 1 на 1 с Городовым и уверенно пробил мимо вратаря точно в цель. Конечно, "грозненцы" имеют полное право быть недовольными итоговым результатом, но, пожалуй, боевая ничья абсолютно справедливо отражает то, что сегодня происходило в Хабаровске. "СКА" и "Ахмат" выдали очень интересный, очень насыщенный и достаточно качественный матч, в котором не должно было быть проигравших.
Фото: официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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