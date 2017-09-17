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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артём Ребров: уже не в первый раз упускаем победу. Значит, это не просто так происходит
Голкипер «Спартака» Артём Ребров после ничьей «Тосно» заявил, что видит тенденцию в том, что его команда упускает победы по ходу сезона.
– Не имеем права такие игры отдавать, когда ведём 2:0 и играем в большинстве. Это не в первый раз в сезоне, значит, не просто так происходит, – передаёт слова Реброва корреспондент Rusfootball.info.
– Не имеем права такие игры отдавать, когда ведём 2:0 и играем в большинстве. Это не в первый раз в сезоне, значит, не просто так происходит, – передаёт слова Реброва корреспондент Rusfootball.info.
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