Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артём Ребров: уже не в первый раз упускаем победу. Значит, это не просто так происходит

Голкипер «Спартака» Артём Ребров после ничьей «Тосно» заявил, что видит тенденцию в том, что его команда упускает победы по ходу сезона.

– Не имеем права такие игры отдавать, когда ведём 2:0 и играем в большинстве. Это не в первый раз в сезоне, значит, не просто так происходит, – передаёт слова Реброва корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Ребров Спартак Тосно
Сегодня, 16:14
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может пора уже над этим задуматься?
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
заепали вы Тема
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (1)

А что еще ждать,когда в воротах стоит вратарь "Добро пожаловать"?!
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Может тебе пора уже со штангами совокупляться а не целовать
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да. Это уже тенденция. Нет на вас Бердыева. Вот уж у него команды такие победы не упускают.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: nicolka Москва (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (3)

ЭТО СКАЗКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ!ВАМ МОРДЫ БИТЬ ПОРА!!!


--------------------
БОЛЕЛЬЩИК С 48 СТАЖЕМ!
Регистрация: 4.03.2017
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так разберитесь между собой в чем дело и что(кто) мешает!
Регистрация: 21.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.