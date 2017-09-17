Артём Ребров: уже не в первый раз упускаем победу. Значит, это не просто так происходит

Голкипер «Спартака» Артём Ребров после ничьей «Тосно» заявил, что видит тенденцию в том, что его команда упускает победы по ходу сезона.– Не имеем права такие игры отдавать, когда ведём 2:0 и играем в большинстве. Это не в первый раз в сезоне, значит, не просто так происходит, – передаёт слова Реброва корреспондент