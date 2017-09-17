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Ивелин Попов: пропустили 2 мяча, что можно сказать ещё... (видео)

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после ничьей с «Тосно» (2:2) заявил, что лигочемпионский матч не является фактором, из-за которого команда упустила победу.



– Пропустили 2 мяча, что можно сказать ещё...

– В коллективе не чувствуете какой-то расслабленности?

– Какая расслабленность? Тренируемся, стараемся, сегодня забили 2 мяча. Моменты были, просто не забили. Так получилось.

– Нельзя говорить, что устали в концовке после Лиги чемпионов?

– Нельзя, потому что была ротация после Лиги чемпионов.

– Будет какой-то разговор между игроками?

– Думаю, соберёмся в раздевалке, поговорим, проясним ситуацию и выйдем из неё с хорошей игрой и результатом, - передаёт слова Попова Rusfootball.info.
Теги: Попов Спартак Тосно Rвидео
Сегодня, 16:31
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(1)
№5 Написал: Konnekt (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Ростов»
Spartak СССР,
Я что вижу, о том и пою...


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Konnekt
Что надо делать с мячом, когда начинаешь атаку от своей штрафной площадки, учат ещё в детском футболе. А здесь, находясь перед воротами в своей штрафной, мяч легко отдаётся в ноги соперника... Ох и дуурят нашего брата, однако

договорняк?
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Konnekt (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Ростов»
Что надо делать с мячом, когда начинаешь атаку от своей штрафной площадки, учат ещё в детском футболе. А здесь, находясь перед воротами в своей штрафной, мяч легко отдаётся в ноги соперника... Ох и дуурят нашего брата, однако anguished


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Господин Попов,скоро сезон закончится,а ты говоришь соберёмся,посоветуемся.Да надо было после матча с Динамо уже караул кричать!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да не переживайте - всё нормально. Ничья с прямым конкурентом на выезде - тоже неплохо.
Регистрация: 22.02.2013
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