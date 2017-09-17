Ивелин Попов: пропустили 2 мяча, что можно сказать ещё... (видео)

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после ничьей с «Тосно» (2:2) заявил, что лигочемпионский матч не является фактором, из-за которого команда упустила победу.– Пропустили 2 мяча, что можно сказать ещё...– Какая расслабленность? Тренируемся, стараемся, сегодня забили 2 мяча. Моменты были, просто не забили. Так получилось.– Нельзя, потому что была ротация после Лиги чемпионов.– Думаю, соберёмся в раздевалке, поговорим, проясним ситуацию и выйдем из неё с хорошей игрой и результатом, - передаёт слова Попова