Филиппе Коутиньо: я был заинтересован в переходе в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал о своем несостоявшемся трансфере в "Барселону"."Я был заинтересован в переходе в "Барселону", но теперь я сосредоточен на проведении удачного сезона с "Ливерпулем" и сборной Бразилии. Для меня было большой честью получить предложение от "Барселоны". Но для меня также большая честь играть за "Ливерпуль", - цитирует футболиста ESPN.