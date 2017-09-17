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Филиппе Коутиньо: я был заинтересован в переходе в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо рассказал о своем несостоявшемся трансфере в "Барселону".

"Я был заинтересован в переходе в "Барселону", но теперь я сосредоточен на проведении удачного сезона с "Ливерпулем" и сборной Бразилии. Для меня было большой честью получить предложение от "Барселоны". Но для меня также большая честь играть за "Ливерпуль", - цитирует футболиста ESPN.
Теги: Ливерпуль Барселона Коутиньо
Сегодня, 17:16
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