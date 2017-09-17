Константин Генич: даже "сектанты" должны признать, что "Спартак" ужасен

Комментатор Константин Генич прокомментировал ничью "Спартака" с "Тосно" (2:2)."У Фернандо за 20 минут просто катастрофический брак. Все чужому. Промес вне конкуренции. Но если его оставить в стороне, то трансфер Джикии – это лучшее, что совершил клуб на рынке за последние 5-7 лет."Спартак" просто ужасен сегодня. И даже "сектанты" должны это признать. Каррера сказал "спросите у игроков почему так провалились в концовке". Понятно, что на эмоциях, но как мне кажется, не лучший ответ", – написал Генич в твиттере.