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Константин Генич: даже "сектанты" должны признать, что "Спартак" ужасен

Комментатор Константин Генич прокомментировал ничью "Спартака" с "Тосно" (2:2).

"У Фернандо за 20 минут просто катастрофический брак. Все чужому. Промес вне конкуренции. Но если его оставить в стороне, то трансфер Джикии – это лучшее, что совершил клуб на рынке за последние 5-7 лет.

"Спартак" просто ужасен сегодня. И даже "сектанты" должны это признать. Каррера сказал "спросите у игроков почему так провалились в концовке". Понятно, что на эмоциях, но как мне кажется, не лучший ответ", – написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Спартак Тосно
Сегодня, 20:49
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15
(4)
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
то трансфер Джикии – это лучшее, что совершил клуб на рынке за последние 5-7 лет.
Да, надо бы нашим присмотреться к нему.

Цитата: джюс
традиционное фото теперь уже ужасной семьи из раздевалки будет)?

satisfied
Мои воины 2!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: grisha (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: джюс
традиционное фото теперь уже ужасной семьи из раздевалки будет)?

Было фото !
Спрятали !
Там все одиннадцать игроков с ушами, как у Миронова в роли Козадоева, после оплеухи Папанова - синие и торчат на полметра вбок )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))0
Регистрация: 19.04.2017
№13 Написал: о_О (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну что сектанты признаете? smile марадона ты где? laughing


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ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
...И даже "сектанты" должны это признать.
Признали...судя по статьям и отзывам, остался Ловчев...
Регистрация: 15.12.2013
№11 Написал: grisha (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
что-то не видно

А я вижу, что они очень высоко стоят в таблице - Урал, Тосно и Ска должны быть выше них
Однозначно !!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: джюс СПб (Сегодня, 21:16) #
  • +5
  •  (7)
online

традиционное фото теперь уже ужасной семьи из раздевалки будет)?
Регистрация: 12.11.2010
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: QoshaK
Да и крен у команды сделан на атаку а не оборону.

что-то не видно, что они больше всех забили прошлом сезоне, да и в этом тоже.
Регистрация: 25.02.2016
№8 Написал: Поло (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (8)

Это слив, как пить дать. В рфпл чемпионом по спортивному принцмпу не становятся. Федуну не нужен работающий человек в штабе , он это уже сто раз доказал с прошлыми тренерами и его главный инструмент в этом - Комбаров, Глушак, Ребров. В прошлом году к ним присоединился еще один профи - Ещенко. иначе, очевидно, что их бы уже пару лет как не было в команде
Регистрация: 23.03.2017
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (6)

Не вижу ничего ужасного. Просто Спартак физически готов плохо и на 90 минут не хватает. Да и крен у команды сделан на атаку а не оборону.
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Что это даст? Заплата та же, нагрузки меньше,

А нужно контракты правильно составлять, отправили на месяц в дубль - получай по расценкам дубля. Не нравится - пошел нафиг.
У вас только один незаменимый игрок - Промес, остальных можно и нужно тиранить в целях достижения результата.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 21:00) #
  • +6
  •  (12)
online

Уровень секты был уже показан в матче с нами, после этого он только подтверждается.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:00) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lokoflesh
что есть отличное средство для мотивировки игрока - отправка в дубль на неделю-две.

Что это даст? Заплата та же, нагрузки меньше, ответственности ноль. Смысл?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (10)

Где ж вы судьи продажные, коз.ы вы, почему шпартаку не помогаете в этом сезоне?
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:57) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Этот состав СпаМа удовольствовался чемпионством и новые трофеи ему не нужны.
Каррере нужно напомнить, что есть отличное средство для мотивировки игрока - отправка в дубль на неделю-две.
Остальные начнут лучше думать, проверено годами.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Поло (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (10)

Генич попугай. Видно, только и ждал, когда наконец предоставиться аозможность так написать
Регистрация: 23.03.2017
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