"Реал" повторил голевой рекорд "Сантоса"

"Реал" забил в матче чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".Эта игра стала 73-й для мадридцев, в которой они поражают ворота соперника. По данному показателю они повторили рекорд "Сантоса", державшийся более 50 лет - в сезоне-1962/63 бразильский клуб также забивал 73 поединка подряд.