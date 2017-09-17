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"Реал" повторил голевой рекорд "Сантоса"

"Реал" забил в матче чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

Эта игра стала 73-й для мадридцев, в которой они поражают ворота соперника. По данному показателю они повторили рекорд "Сантоса", державшийся более 50 лет - в сезоне-1962/63 бразильский клуб также забивал 73 поединка подряд.
Теги: Реал Сантос
Вчера, 23:32
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