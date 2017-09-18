Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле перенесет операцию и пропустит до 4 месяцев

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле, получивший травму бедра, во вторник перенесет операцию в Хельсинки.Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). У 20-лентенго футболиста был диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра. Из-за травмы Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев. Игрока во вторник прооперирует доктор Сакари Орава в одной из клиник Хельсинки.