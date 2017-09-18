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Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле перенесет операцию и пропустит до 4 месяцев

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле, получивший травму бедра, во вторник перенесет операцию в Хельсинки.

Дембеле получил травму в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (2:1). У 20-лентенго футболиста был диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра. Из-за травмы Дембеле пропустит от 3,5 до 4 месяцев. Игрока во вторник прооперирует доктор Сакари Орава в одной из клиник Хельсинки.

Р-Спорт
Теги: Барселона Дембеле
Сегодня, 12:04
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№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:38) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
ХАВБЕК "БАРСЕЛОНЫ"

Полузащитник "Барселоны"

а Барсой и Боруссией не слежу, но разве он не нападающий?

Нет.
Я за ними тоже не слежу, но в FIFE у меня атакующего хава играл)
Регистрация: 12.02.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
ХАВБЕК "БАРСЕЛОНЫ"

Полузащитник "Барселоны"

за Барсой и Боруссией не слежу, но разве он не нападающий?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Todd (Сегодня, 12:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
даааа 105 лямов в трубу. Обидно.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
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