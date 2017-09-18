Марио Гетце будет готов сыграть с "Гамбургом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце может сыграть в матче 5-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом".У 25-летнего хавбека возникли проблемы с зубами после столкновения с защитником "Тоттенхэма" Яном Вертонгеном в первом матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3).