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Марио Гетце будет готов сыграть с "Гамбургом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце может сыграть в матче 5-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом".

У 25-летнего хавбека возникли проблемы с зубами после столкновения с защитником "Тоттенхэма" Яном Вертонгеном в первом матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3).
Теги: Гетце Боруссия Гамбург
Сегодня, 16:09
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