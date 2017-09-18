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Перед матчем "Зенит" - "Уфа" протекла крыша стадиона "Санкт-Петербург"

Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России. Перед этой встрече на стадионе "Санкт-Петербург" протекла крыша, сообщает "Спорт-Экспресс".

Она была закрыта из-за дождливой погоды, чтобы обеспечить максимальный комфорт для зрителей. Весь день в городе идет достаточно сильный дождь.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 19:24
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