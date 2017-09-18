Гаси его! «Локомотив» не смог ответить на гол Гащенкова

Чемпионат России



10 тур



"Локомотив" - "Амкар" 0:1



Гол: Гащенков, 2

Воспитанник «Локомотива» забил свой второй мяч в чемпионате и принёс «Амкару» вторую в сезоне, которая лишила железнодорожников второй строчки в таблице.Домашние матчи «Локомотива» похожи один на другой: команда Сёмина, как правило, не может взломать оборону соперника, во 2-м тайме перестаёт играть в 3 центральных защитника и, порой, додавливает оппонента. «Амкар» сделал так, что смысл играть в 3 центральных отпал уже после минуты игры (Баринов поднялся выше), после неё же появилась необходимость давить.Сперва дальним ударом отметился Баланович, а вслед за ним пермяки подали угловой, после которого Денисовы проиграли подбор. Гащенков (кстати, бывший игрок «Локо-2») великолепно воспользовался этим, а вратарь сборной Гильерме только зацепил мяч на пути к сетке.Пропустить от «Амкара» – не самая лёгкая миссия, поскольку в 9 турах команда Гаджиева забила всего 2 мяча. И первый из них, в ворота «Краснодара», отправил как раз Гащенков – очередной парень, о котором до «Амкара» знали только любители футбольного андеграунда. Кто знает, быть может, через годок он повторит путь Джикии?Пермяки поняли, что такое счастье упускать по крайней мере сразу права они не имеют, и активную атакующую деятельность оперативно свернули. «Локомотив» сразу же пошёл вперёд, но всякий раз атаки хозяев заканчивались подачей из углового сектора. В штрафной, несмотря на не самый высокий рост, более остальных активничал Фарфан. Сегодня он, а не Игнатьев, заведовал правым флангом, и расталкивал оппонентов за счёт массивности своего корпуса.Хотя опаснее у ворот Нигматуллина стало бы, если бы подачи в основной массе шли на Кверквелию. Однако здоровый защитник не добрался ни до одного из 5 угловых, поданных «Локомотивом» в первые 20 минут.Если разобраться, «Локомотив» – одна из немногих команд РФПЛ, обладающая орудиями для вскрытия массированной обороны. В первую очередь речь об Алексее Миранчуке и Фернандеше – людях, которые всегда способны отрезать соперников на ограниченном пространстве за счёт техники и интеллекта. Иллюстрацией тому стала отличная атака хозяев, начавшаяся со стеночки этой парочки. И закончившаяся тем, что Эдер едва не закатил мяч в ворота после удара пяткой от Баринова.Опорник «Амкара» Николай Зайцев признал, что ближе к концу тайма гости подсели и допустили 3 хороших проникновения в свою штрафную. Оно неудивительно: команда Гаджиева после гола почти не показывалась на чужой половине, а на 20-й минуте лишилась своего дебютанта Форбса, которым попробовали заткнуть дыру в нападении.К слову, она никуда не делась и у «Локомотива». Эдер слабо цеплялся за мячи, проигрывал борьбу, не откликался на подачи. Но несмотря на это, пермяков, лишённых всякой контригры, ждал очень тяжёлый 2-й тайм.В перерыве Сёмин решил освежить левый фланг Рыбусом, а центр поля – бывшим пермяком Коломейцевым. И если в первые 5 минут 2-го тайма «Амкар» ошивался возле чужой штрафной, то вскоре был плотно прижат и попал под град подач в штрафную от Фарфана и партнёров. К счастью для пермяков, Эдер не напоминал Даме Ндойе, который каким-нибудь из кроссов воспользовался. Хотя играть против 3 центральных защитников, конечно, тяжко, особенно если ты не вписан в команду и не в форме.Однако под серьёзным давлением «Амкар» находился минуты до 60-й, когда брат-Алексей проникающим пасом нашёл в штрафной брата Антона, но тот не убедил Левникова в фоле защитника, на который было очень похоже. После этого «Локомотив» почему-то сбавил обороты и перестал доставлять мячи в штрафную соперника. Вряд ли это напрямую связано с тем, что Гаджиев поменял Гащенкова в опорной зоне на Гола, но от гола «Локомотив» очень отдалился.На фоне отличных результатов «Локомотива» на старте сезона (ситуацию подпортило только поражение от «Тосно») заявления Василия Уткина о том, что у «Локомотива» нет тренера, смотрятся странно и вызывают потоки ненависти в адрес комментатора. Но после игры с «Копенгагеном» мне приходилось читать в соцсетях заявления подобного толка и от многих знакомых болельщиков «Локо» и журналистов.За последние полчаса команда Сёмина не сделала почти ничего, чтобы уйти от поражения, хотя именно это время должно было стать кошмаром для оборонявшегося весь матч «Амкара». Да, тренеру некем было усилить игру, поскольку из атакующих игроков на скамейке оставался только Касаев, а Тарасова в качестве форварда столба он не использует (что после 2 выигранных верховых единоборств из 12 в Дании логично).Тем временем, Эдер отметился только падением рядом с линией чужой штрафной после задержки Сивакова. Игроки «Локо» вправе предъявлять Левникову за этот очевидный и непоставленный штрафной, за падение Антона Миранчука, как это зачем-то сделал официальный твиттер клуба.Но как-то это совсем не солидно. У «Локомотива» было 93 минуты, чтобы отыграться, временами он показывал неплохую игру, но последние полчаса произвели абсолютно удручающее впечатление и обнажили проблемы команды, которые ей удавалось скрывать благодаря хорошим результатам.Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов (Рыбусь, 46), Игорь Денисов, Баринов (Коломейцев, 46), Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, ЭдерНигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Форбс (Салугин, 22), Зайцев, Баланович (Рязанцев, 86), Комолов, Гащенков (Гол, 65)Белоруков, 15, Пейчинович, 40, Конде, 68