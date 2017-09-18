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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Веденеев: "Зенит" находится в идеальном физическом состоянии
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 10-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и "Уфы" (3:0).
- О матче:
Впечатления очень хорошие, потому что перед этим питерцы так быстро не играли. Возможно, тренерскому штабу удалось угадать с составом, ведь не играли травмированные, а также те, кто ранее имел регулярную практику. Сегодня из игры никто не выпадал. Очень быстро передавали мяч, брака было очень мало, а когда забили гол - наступило раскрепощение, как это обычно бывает, сбросился груз ответственности. Нобоа, вышедший во втором матче кряду, пришёлся вновь ко двору, будто он и не сидел с начала сезона на скамейке, а регулярно играл.
Было видно во втором тайме, что "Зенит" получал удовольствие от футбола, команда находится в идеальном физическом состоянии, на неё было очень приятно смотреть, игроки не чувствовали усталости, а от этого действовали быстро, неординарно и точно.
- О назначенном пенальти:
Здесь можно сказать только одно: нужно вводить повторы! Обсуждать такие моменты или какие-то нарушения правил не имеет смысла, нужны повторы.
- Об игре Дзюбы в последних матчах:
Думаю, у любого игрока есть шанс, поскольку, как мне кажется, конкуренция будет основным стимулом у Манчини. Хочешь играть - выполняй установку, необходимый объём двигательных действий. Дзюбе нужно устранить минус в виде прессинга после потери мяча и игре в оборонительной фазе. Ранее он в игре находился эпизодически, 50% играл, 50% - наблюдал за действиями партнёров. С профессиональной точки зрения борьба за мяч имеет крайне важное значение, так было и в наше время. Например, тот же Кокорин и играет сейчас так потому, что не уклоняется от такой работы.
- О цели Кокорина и Дзюбы в 35 голов в сезоне (осталось - 22):
Во-первых, Кокорин забил 12, поскольку его перевели в зону, откуда забивать легче. Сегодня он вновь забил с линии вратарской, далеко не первый раз в этом сезоне. Во-вторых, партнёры в этом сезоне на порядок сильнее, средняя линия до атаки регулярно доводит мяч. В прошлом году мы мучились, пытаясь объяснить, что делает средняя линия. Был Данни, который мог довести до штрафной мяч, Халк ранее делал всё на индивидуальных качествах, а когда их не стало - непонятно было, как "Зенит" доставляет мяч в штрафную. Только одна схема был - навес на Дзюбу. Сегодня же есть комбинации, позволяющие во многих эпизодах Кокорину просто подставлять ногу.
35 голов? Честно говоря, не думаю. Если на двоих - то это немного. 15 голов для форварда - не супер величина. В Лиге чемпионов есть игроки, на счету которых 100 голов. В нашем чемпионате можно забивать и больше.
- О матче:
Впечатления очень хорошие, потому что перед этим питерцы так быстро не играли. Возможно, тренерскому штабу удалось угадать с составом, ведь не играли травмированные, а также те, кто ранее имел регулярную практику. Сегодня из игры никто не выпадал. Очень быстро передавали мяч, брака было очень мало, а когда забили гол - наступило раскрепощение, как это обычно бывает, сбросился груз ответственности. Нобоа, вышедший во втором матче кряду, пришёлся вновь ко двору, будто он и не сидел с начала сезона на скамейке, а регулярно играл.
Было видно во втором тайме, что "Зенит" получал удовольствие от футбола, команда находится в идеальном физическом состоянии, на неё было очень приятно смотреть, игроки не чувствовали усталости, а от этого действовали быстро, неординарно и точно.
- О назначенном пенальти:
Здесь можно сказать только одно: нужно вводить повторы! Обсуждать такие моменты или какие-то нарушения правил не имеет смысла, нужны повторы.
- Об игре Дзюбы в последних матчах:
Думаю, у любого игрока есть шанс, поскольку, как мне кажется, конкуренция будет основным стимулом у Манчини. Хочешь играть - выполняй установку, необходимый объём двигательных действий. Дзюбе нужно устранить минус в виде прессинга после потери мяча и игре в оборонительной фазе. Ранее он в игре находился эпизодически, 50% играл, 50% - наблюдал за действиями партнёров. С профессиональной точки зрения борьба за мяч имеет крайне важное значение, так было и в наше время. Например, тот же Кокорин и играет сейчас так потому, что не уклоняется от такой работы.
- О цели Кокорина и Дзюбы в 35 голов в сезоне (осталось - 22):
Во-первых, Кокорин забил 12, поскольку его перевели в зону, откуда забивать легче. Сегодня он вновь забил с линии вратарской, далеко не первый раз в этом сезоне. Во-вторых, партнёры в этом сезоне на порядок сильнее, средняя линия до атаки регулярно доводит мяч. В прошлом году мы мучились, пытаясь объяснить, что делает средняя линия. Был Данни, который мог довести до штрафной мяч, Халк ранее делал всё на индивидуальных качествах, а когда их не стало - непонятно было, как "Зенит" доставляет мяч в штрафную. Только одна схема был - навес на Дзюбу. Сегодня же есть комбинации, позволяющие во многих эпизодах Кокорину просто подставлять ногу.
35 голов? Честно говоря, не думаю. Если на двоих - то это немного. 15 голов для форварда - не супер величина. В Лиге чемпионов есть игроки, на счету которых 100 голов. В нашем чемпионате можно забивать и больше.
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