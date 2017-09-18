Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Веденеев: "Зенит" находится в идеальном физическом состоянии

Сергей Веденеев: "Зенит" находится в идеальном физическом состоянииБывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 10-го тура Премьер-Лиги между "сине-бело-голубыми" и "Уфы" (3:0).

- О матче:

Впечатления очень хорошие, потому что перед этим питерцы так быстро не играли. Возможно, тренерскому штабу удалось угадать с составом, ведь не играли травмированные, а также те, кто ранее имел регулярную практику. Сегодня из игры никто не выпадал. Очень быстро передавали мяч, брака было очень мало, а когда забили гол - наступило раскрепощение, как это обычно бывает, сбросился груз ответственности. Нобоа, вышедший во втором матче кряду, пришёлся вновь ко двору, будто он и не сидел с начала сезона на скамейке, а регулярно играл.

Было видно во втором тайме, что "Зенит" получал удовольствие от футбола, команда находится в идеальном физическом состоянии, на неё было очень приятно смотреть, игроки не чувствовали усталости, а от этого действовали быстро, неординарно и точно.

- О назначенном пенальти:

Здесь можно сказать только одно: нужно вводить повторы! Обсуждать такие моменты или какие-то нарушения правил не имеет смысла, нужны повторы.

- Об игре Дзюбы в последних матчах:

Думаю, у любого игрока есть шанс, поскольку, как мне кажется, конкуренция будет основным стимулом у Манчини. Хочешь играть - выполняй установку, необходимый объём двигательных действий. Дзюбе нужно устранить минус в виде прессинга после потери мяча и игре в оборонительной фазе. Ранее он в игре находился эпизодически, 50% играл, 50% - наблюдал за действиями партнёров. С профессиональной точки зрения борьба за мяч имеет крайне важное значение, так было и в наше время. Например, тот же Кокорин и играет сейчас так потому, что не уклоняется от такой работы.

- О цели Кокорина и Дзюбы в 35 голов в сезоне (осталось - 22):

Во-первых, Кокорин забил 12, поскольку его перевели в зону, откуда забивать легче. Сегодня он вновь забил с линии вратарской, далеко не первый раз в этом сезоне. Во-вторых, партнёры в этом сезоне на порядок сильнее, средняя линия до атаки регулярно доводит мяч. В прошлом году мы мучились, пытаясь объяснить, что делает средняя линия. Был Данни, который мог довести до штрафной мяч, Халк ранее делал всё на индивидуальных качествах, а когда их не стало - непонятно было, как "Зенит" доставляет мяч в штрафную. Только одна схема был - навес на Дзюбу. Сегодня же есть комбинации, позволяющие во многих эпизодах Кокорину просто подставлять ногу.

35 голов? Честно говоря, не думаю. Если на двоих - то это немного. 15 голов для форварда - не супер величина. В Лиге чемпионов есть игроки, на счету которых 100 голов. В нашем чемпионате можно забивать и больше.
Теги: Веденеев Зенит Амкар
Вчера, 22:44
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Зенит опять модная фишка.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Ну, судя по второму тайму, я бы не сказал, что Зенит находится в идеальной физической форме. Было видно, что команда экономит силы.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.