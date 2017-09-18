Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев прокомментировал игру с "Зенитом" (0:3).- Проиграли по делу. Начали очень скованно, не так, как планировали. Проиграли начало матча, пытались вернуться в игру, но не получилось. Сейчас не очень хорошее психологическое состояние. Давит, что давно не можем победить. Стараемся выполнять установку тренера, но что-то не получается.- Конечно, психология. Они играют почти через три дня. Смотрим все матчи, у всех есть телевизоры, так что всех исполнителей знаем. Их ротация не удивила, у них игроков на два состава, поэтому не в этом дело.- Самый лучший способ забыть про поражения и прийти в себя - это победить в следующем матче. Не важно, Кубок это или какая-то другая игра. Серьезно готовимся к матчу, не смотрим, с кем играем. Нам нужно выиграть, нужны положительные эмоции.