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Азамат Засеев: давит, что давно не можем победить

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев прокомментировал игру с "Зенитом" (0:3).

- Проиграли по делу. Начали очень скованно, не так, как планировали. Проиграли начало матча, пытались вернуться в игру, но не получилось. Сейчас не очень хорошее психологическое состояние. Давит, что давно не можем победить. Стараемся выполнять установку тренера, но что-то не получается.

- Это психология или "Зенит" чем-то удивил?

- Конечно, психология. Они играют почти через три дня. Смотрим все матчи, у всех есть телевизоры, так что всех исполнителей знаем. Их ротация не удивила, у них игроков на два состава, поэтому не в этом дело.

- Матч в Кубке поможет перезагрузить команду?

- Самый лучший способ забыть про поражения и прийти в себя - это победить в следующем матче. Не важно, Кубок это или какая-то другая игра. Серьезно готовимся к матчу, не смотрим, с кем играем. Нам нужно выиграть, нужны положительные эмоции.

Rusfootball.info
Теги: Засеев Зенит Уфа
Вчера, 23:15
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№1 Написал: Black Fox (Вчера, 23:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вам нужно со Спартаком сыграть.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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